احتراق أكثر من 100 منزل جراء حريق ضخم في النرويج

أوسلو-سانا

أتى حريق ضخم على أكثر من 100 منزل في مدينة درامن النرويجية، في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء اليوم السبت، عملياتها المكثفة لإخماد النيران التي امتدت بسرعة كبيرة إلى مناطق حراجية مجاورة.

ونقلت صحيفة “ذا صن” الأمريكية عن قائد عمليات الشرطة النرويجية فرويده بريستوس قوله: إن “الحريق هدأ نسبياً منذ مساء أمس الجمعة”، مؤكداً أن “خطوط الاحتواء التي أقامتها فرق الإطفاء نجحت حتى الآن في منع امتداد النيران إلى منازل إضافية، وهو الوضع الذي استمر حتى صباح اليوم السبت”.

ولا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في منطقة منازل متلاصقة، ما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار من منازلهم.

ولم يُعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق، الذي يُعد من أكبر الحرائق التي تضرب المناطق السكنية في النرويج، وقد يكون من أضخم الحوادث المشابهة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من مئة عام.