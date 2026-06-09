غوتيريش يدعو إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار في ‏المنطقة

نيويورك-سانا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في المنطقة.
ونقلت رويترز عن غوتيريش، قوله في منشور عبر منصة ”إكس”: إنه “يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في الشرق الأوسط”، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري.
وأضاف غوتيريش: إن “جميع الهجمات يجب أن تتوقف فوراً، كما يجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، أن الحوار قادر على إعادة توحيد الصفوف من أجل عالم أكثر عدلاً وسلاماً، وأن التواصل المفتوح يساعد على حل التحديات العالمية، مهما بلغت صعوبتها.