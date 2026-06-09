غوتيريش يدعو إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار في ‏المنطقة

نيويورك-سانا‌‎ ‎

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ‏الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المتواصل في منطقة ‏الشرق الأوسط، داعياً إلى الالتزام الكامل باتفاقات وقف ‏إطلاق النار في المنطقة‎.‎

ونقلت رويترز عن غوتيريش، قوله في منشور عبر منصة ‌‏”إكس”: إنه “يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في ‏الشرق الأوسط”، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال العدائية ‏بشكل فوري‎.‎

وأضاف غوتيريش: إن “جميع الهجمات يجب أن تتوقف فوراً، ‏كما يجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار بشأن ‏لبنان وإيران وغزة”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، أن ‏الحوار قادر على إعادة توحيد الصفوف من أجل عالم أكثر ‏عدلاً وسلاماً، وأن التواصل المفتوح يساعد على حل التحديات ‏العالمية، مهما بلغت صعوبتها.