سرقة مجوهرات بنحو 1.2 مليون دولار قرب مدينة ليل الفرنسية

باريس-سانا

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم عن سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 1.2 مليون دولار من متجر في مدينة روبي شمال البلاد، بالقرب من مدينة ليل.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، اقتحم اللصوص المتجر، واحتجزوا الصائغ لفترة وجيزة قبل أن يلوذوا بالفرار محملين بالمجوهرات الثمينة.

وأوضحت الشرطة أن قيمة المسروقات تتراوح بين 500 ألف ومليون يورو، أي ما يعادل نحو 580 ألفاً إلى 1,2 مليون دولار.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو شهر من عملية سطو كبيرة نفذتها عصابة في وضح النهار داخل متحف اللوفر في باريس، حيث تمت سرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.

الوكالة العربية السورية للأنباء سانا هي الوكالة الوطنية الرسمية تأسست في 24-6 -1965، وترتبط بوزارة الإعلام ومركزها الرئيسي في مدينة دمشق.