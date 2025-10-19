القوات الروسية تسيطر على بلدتين وأوكرانيا تتحدث عن تصاعد الاشتباكات

موسكو-كييف-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على بلدتي تشونيشينو في دونيتسك وبولتافكا في زابوروجيه، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأوضحت الوزارة في بيان أن نيران القوات الروسية أصابت مرافق للبنية التحتية للنقل تدعم عمل الجيش الأوكراني، ونقاط انتشار مؤقت للجيش الأوكراني في 143 منطقة، مبينة أن الدفاعات الجوية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، وثلاث قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس”، و232 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جانبها، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن 223 اشتباكاً وقعت على مختلف جبهات القتال، موضحة أن قطاع بوكروفسك شهد العدد الأكبر منها، بحسب ما نقلت وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية شنت 84 غارة جوية، وأطلقت أكثر من 5000 قذيفة على مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة، كما استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ موجهة في عدد من المناطق، بينها خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، لافتة إلى أن القوات الجوية الأوكرانية ردت باستهداف ثماني مناطق تمركز للأفراد والعتاد العسكري الروسي في القطاع الشمالي.