ألمانيا تتجه نحو رفع سن التقاعد إلى ما بعد 67 عاماً

برلين-سانا



أكّدت اللجنة المكلّفة إعداد مقترحات إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ضرورة رفع سن التقاعد تدريجياً إلى ما بعد 67 عاماً، وربطه بمتوسط العمر المتوقع.



وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي نقلته “فرانس برس” أن الإصلاحات المقترحة تشمل أيضاً إلغاء التقاعد المبكر عند سن 63 عاماً، إضافة إلى توسيع قاعدة المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي، لتشمل موظفي الخدمة المدنية والعاملين لحسابهم الخاص، بما يخفف الضغط عن النظام، ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباء.



وحظيت التوصيات بدعم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي دعا إلى تنفيذها بسرعة، مؤكداً أنها تهدف إلى حماية المعاشات، وضمان عدالة الأعباء بين الأجيال.



وفي المقابل، واجهت المقترحات انتقادات من أحزاب المعارضة ونقابات العمال التي اعتبرت أن إلغاء التقاعد المبكر سيزيد من الأعباء على العاملين الأكبر سناً.



ولا تزال التوصيات بحاجة إلى مناقشة موسعة داخل البرلمان قبل اعتمادها رسمياً، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لإيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلة شيخوخة السكان، إذ يشكل من تجاوزوا 65 عاماً نحو 23% من سكان ألمانيا وفق بيانات 2024.