فريق أممي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويحذر من مجاعة كارثية تهدد الفلسطينيين

نيويورك -سانا

دعا فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من تداعيات التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة.

وأوضح الفريق، الذي يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية محلية ودولية، في بيان أوردته وكالة وفا، أن الاحتلال وسّع عدوانه على مدينة غزة وأصدر أوامر إخلاء جماعية للفلسطينيين والنازحين، مطالباً إياهم بالتوجه نحو جنوب القطاع، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وتأكيد حدوث المجاعة في المدينة والمناطق المجاورة قبل أسبوعين.

وأشار البيان إلى أن الخدمات المتوفرة في جنوب غزة غير كافية لتلبية احتياجات السكان والنازحين الجدد، داعياً إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول الإنساني الآمن إلى شمال وجنوب القطاع، وضمان تدفق الوقود والمياه والمساعدات الإنسانية، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الفريق أن منظمات الإغاثة باقية في مدينة غزة وستواصل تقديم الخدمات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء القطاع، مشدداً على أن الكارثة الحالية هي “من صنع البشر”، وأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.