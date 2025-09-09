المغرب والصومال تدينان استهداف العاصمة القطرية الدوحة

الرباط ومقديشو-سانا

أدانت المغرب والصومال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة وأعربتا عن تضامنهما الكامل معها.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان: إن المملكة تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبرها تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال العدائية المتكررة وضمان حماية المدنيين.

وبحسب البيان، تقف الصومال إلى جانب قطر في مواجهة هذه الاعتداءات، وترفض أي شكل من أشكال العدوان.

