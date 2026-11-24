شواغر وظيفية لصالح وزارة المالية في ثلاثة اختصاصات، متاحة للتقديم في جميع المحافظات تاريخ النشر: 2026/11/24 10:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 4:40 مساءً شواغر وظيفية لصالح وزارة المالية في ثلاثة اختصاصات، متاحة للتقديم في جميع المحافظات السورية حتى 20 كانون الأول 2026. المالية ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان دعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات توقعات الإنتاج وواقع موسم الرمان في محافظة القنيطرة لهذا العام 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري التمويل طويل الأجل في سوريا.. ورشة عمل على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي وزارة المالية تصدر قراراً لتسريع إنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزارة المالية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص الأحمد والسفير الأردني يبحثان تسهيل عبور السوريين وتعزيز التعاون الثنائي آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الشراكات في المجال التنموي ثقافة وفنون بينالي داكار الـ16.. الفن الأفريقي يستكشف الذاكرة وسبل ترميم الصدمات محلياتالمحافظاتدمشق مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال إلى الطاقة المستدامة بالتعاون مع “الإسكوا”