وزارة المالية تطلق مبادرة للتسوية الطوعية لكبار المكلفين ضريبياً

دمشق -سانا

أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم مبادرة “التسوية الطوعية لكبار المكلفين”، بهدف تعزيز الامتثال ‏الضريبي الطوعي، وتشجيع المكلفين على تصحيح أوضاعهم، وترسيخ الشفافية والتعاون مع الإدارة الضريبية.‏

وذكرت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن المبادرة تتيح للمكلفين الإفصاح طواعية عن ‏الالتزامات الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، وتسوية أوضاعهم وفق إجراءات تتضمن ‏الإغلاق النهائي للملفات الضريبية المشمولة، والإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات، وعدم اتخاذ إجراءات ‏الحجز أو تقييد الحركة التجارية والمصرفية، إضافة إلى إمكانية تقسيط أصل الضريبة وفق تسهيلات ميسّرة.‏

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية، أو صرّحوا عن مبالغ تقل عن ‏الضريبة المستحقة، شريطة ألا تكون هناك قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام الجهات القضائية أو لجان الطعن ‏الضريبي.‏

وبيّنت أن المبادرة تستمر اعتباراً من اليوم الأحد حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تُقدّم طلبات الاستفادة منها ‏خطياً إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال المدة المحددة.‏

وكانت وزارة المالية أطلقت أمس السبت خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبله، تحت شعار “إنجاز ‏الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري”، وأصدرت قراراً لتسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف ‏المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وإتاحة التسوية الطوعية أمام كبار المكلفين الراغبين بها.‏

ويتضمن القرار إعفاءً بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم ‏الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.‏