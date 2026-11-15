وزارة المالية تطلق مبادرة للتسوية الطوعية لكبار المكلفين ضريبياً

دمشق -سانا
أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم مبادرة “التسوية الطوعية لكبار المكلفين”، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، وتشجيع المكلفين على تصحيح أوضاعهم، وترسيخ الشفافية والتعاون مع الإدارة الضريبية.
وذكرت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن المبادرة تتيح للمكلفين الإفصاح طواعية عن الالتزامات الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، وتسوية أوضاعهم وفق إجراءات تتضمن الإغلاق النهائي للملفات الضريبية المشمولة، والإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات، وعدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والمصرفية، إضافة إلى إمكانية تقسيط أصل الضريبة وفق تسهيلات ميسّرة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية، أو صرّحوا عن مبالغ تقل عن الضريبة المستحقة، شريطة ألا تكون هناك قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام الجهات القضائية أو لجان الطعن الضريبي.
وبيّنت أن المبادرة تستمر اعتباراً من اليوم الأحد حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تُقدّم طلبات الاستفادة منها خطياً إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال المدة المحددة.
وكانت وزارة المالية أطلقت أمس السبت خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبله، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري”، وأصدرت قراراً لتسريع معالجة الملفات المتراكمة، من خلال تصنيف المكلفين إلى فئات وفق معايير محددة، وإتاحة التسوية الطوعية أمام كبار المكلفين الراغبين بها.
ويتضمن القرار إعفاءً بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.