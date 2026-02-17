وزارة المالية: لجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة تتابع أعمالها

دمشق-سانا

عقدت لجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة المشكلة من قبل وزارة المالية السورية، اجتماعاً لها بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث جرى تتبع نتائج مخرجات الاجتماعات السابقة، ولا سيما الأعمال المنفذة في جرد الأصول والعقارات وتقييم واقع استثمارها.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الحضور اطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الأصول، مع التركيز على الشركات والمشاريع، بهدف إعداد خارطة استثمارية وتعزيز بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في عملية البناء والتنمية.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت مراجعة واقع عقود الاستثمار الحالية، والتأكيد على ضرورة تكييفها قانونياً واقتصادياً بما ينسجم مع التوجه الحديث لوزارة المالية، كما جرى التشديد على تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من عوائد استثمار هذه الأصول، بما في ذلك متابعة الإجراءات القضائية والقانونية ذات الصلة.

ووجه وزير المالية إلى رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات بالتعاون مع الجهات العامة المعنية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات العامة من استثمار أملاك الدولة، بوصفها أحد جوانب الإيرادات غير الضريبية.

ويشكل ملف جرد الأصول والعقارات وتقييم واقع استثمارها خطوة أساسية نحو إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتيح وضع خارطة استثمارية واضحة، وتطوير آليات التعاقد بما ينسجم مع الأطر القانونية والاقتصادية المعتمدة، ويعزز الشفافية وحسن الإدارة.