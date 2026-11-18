بدل نقدي وتدريب مجاني.. 9 مهن متاحة ضمن دورات التدريب المهني في 10 محافظات سورية، وزارة الأشغال العامة والإسكان تفتتح دورات تدريب مهني في مراكز التدريب المهني التابعة لها.