بدل نقدي وتدريب مجاني.. 9 مهن متاحة ضمن دورات التدريب المهني في 10 محافظات سورية تاريخ النشر: 2026/11/18 5:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 5:32 مساءً بدل نقدي وتدريب مجاني.. 9 مهن متاحة ضمن دورات التدريب المهني في 10 محافظات سورية، وزارة الأشغال العامة والإسكان تفتتح دورات تدريب مهني في مراكز التدريب المهني التابعة لها. 26,133 خدمة صحية تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام أعمال متواصلة لإزالة الأنقاض في جبلي الأكراد والتركمان باللاذقية مدرسة الدوير تفتح أبوابها لـ 650 طالباً في ريف دير الزور الشرقي رحلة صناعة صابون الغار الحلبي مشروع حوران ون بداية جديدة للاستثمار والعمران في درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار اقتصاد سورياالحسكةالمحافظات تحديث صومعة السفح في الحسكة لتعزيز كفاءتها التخزينية والتشغيلية محلياتالرقةالمحافظاتخدمات تركيب 65 جهاز إنارة موفّراً للطاقة في حي السباهية بمدينة الرقة دمشقمحليات وفد البنك الدولي يزور حي جوبر بدمشق ويطلع على حجم الدمار