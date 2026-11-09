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11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

01 19 11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
02 15 11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
03 8 11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
04 8 11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

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