11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني تاريخ النشر: 2026/11/09 11:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 11:50 مساءً 11 وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.. فما هي؟ كلية التربية بجامعة اللاذقية تنظم احتفالية النصر بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير باراك: سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام ما هي أبرز قطاعات التعاون الممكنة في قائمة أعمال المجلس السوري – الباكستاني؟ لأول مرة في سوريا.. معرض EDIS الدولي في حلب يفتح بوابة الجامعات العالمية أمام الطلاب السوريين وفد سوريا يشارك في ندوة ثقافية على هامش معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأردنسوريامجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية آخر الأخبار فيديو تحت قبة مجلس الشعب.. مناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية سوريا والعالماقتصاد سورياسياسة الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها دولي الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تزداد خطورة والوضع الإنساني يتدهور