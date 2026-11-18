قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية يعمل على تحديث طرائقه المخبرية تاريخ النشر: 2026/11/18 4:39 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 4:39 مساءً يعمل قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية على تحديث طرائقه المخبرية وإدخال تقانات تحليلية جديدة.. تعرف إلى عمله والخدمات التي يقدمها؟ انطلقت في دمشق فعاليات الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟ 1.5 مليون م² لمشروع صناعي وسكني متكامل في المدينة الصناعية بحسياء منفذ القامشلي – نصيبين على الحدود السورية التركية يدخل مرحلة التأهيل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:هيئة الطاقة الذرية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار انفوغراف قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية يعمل على تحديث طرائقه المخبرية انفوغراف أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو ثقافة وفنون اليوم الدولي للفن الإسلامي.. من المخطوطات إلى العمارة إرث فني عابر للقرون والثقافات