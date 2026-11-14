أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة عولجت في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/14 12:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/14 12:44 صباحًا أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة عولجت في سوريا.. والتحدي مستمر لتأمين ما تبقى من المناطق الملوثة في الوقت التي تواصل فيه مخلفات النظام البائد حصد الأرواح. 6.897 ملايين ليرة سورية.. إجمالي تعويضات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية دعم الزراعة السورية.. 49 مزارعاً يقودون إكثار القمح المحسّن وخطة من 4 مراحل للبطاطا وفاة شخص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات قسد بريف الرقة الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على أحد عناصر النظام البائد المتورطين بجرائم حرب من المخبر إلى خط الإنتاج مدارس التكنولوجيا المتقدمة في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:النظام البائدذخيرة غير منفجرةسوريالغم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها مباحثات سورية أوروبية حول تطوير العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك آخر الأخبار تعليمالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار تعلن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي 2026 محلياتالقنيطرةالمحافظات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب بريف القنيطرة دولي إدارة الطيران الأمريكية توقف الرحلات المغادرة بجميع مطارات البلاد بسبب عطل اتصالات