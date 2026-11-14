أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة عولجت في سوريا.. والتحدي مستمر لتأمين ما تبقى من المناطق الملوثة في الوقت التي تواصل فيه مخلفات النظام البائد حصد الأرواح.