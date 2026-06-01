فحوصات مخبرية للتأكد من سلامة مياه الشرب في الرقة

الرقة -سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة تنفيذ عمليات الفحص المخبري والزرع الجرثومي لمياه الشرب في مخبرها المركزي، وذلك لضمان سلامة المياه الواردة من مختلف محطات المياه في المدينة وريفها.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الفرق الفنية تُجري تحاليل يومية تشمل الاختبارات الجرثومية والكيميائية اللازمة للتأكد من مطابقة المياه للمواصفة القياسية السورية، ورصد أي تغيرات قد تؤثر في جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وتؤكد الشركة استمرار أعمال الرقابة والفحص على مدار الساعة، ورفع النتائج أولاً بأول للجهات المعنية، بما يضمن وصول مياه آمنة وصالحة للشرب إلى جميع المناطق المخدَّمة.

وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت أمس، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها فرق الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، على العينات المسحوبة من مختلف محطات المياه، أظهرت أن المياه سليمة وصالحة للشرب في جميع المواقع التي شملتها الفحوصات.