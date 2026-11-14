25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في عمّان تاريخ النشر: 2026/11/14 11:34 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/14 11:34 صباحًا 25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان. أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا سوريا تحصد برونزية بالكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية اليابان 2026 3181 عائلة عادت إلى رأس العين وقراها.. ضمن برنامج العودة الطوعية 100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي عملية أمنية في درعا تُطيح بخلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بطولة غرب آسياعمانمنتخب سوريا للكاراتيه مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (GIZ) التعاون في قطاعات التنمية آخر الأخبار دولي ترامب يمدد إعفاء السفن الأجنبية من قيود الشحن الأمريكية 90 يوماً إضافياً ثقافة وفنون مهرجان أمستردام يحتفي بالسينما الوثائقية ويعرض “طيور الحرب” دولي الحرب على إيران والتسلح النووي يتصدران مباحثات ترامب وبوتين وشي المرتقبة بالصين