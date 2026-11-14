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25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في عمّان

25 ميدالية لسوريا في بطولة غرب آسيا للكاراتيه ت 25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في عمّان

25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان.

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