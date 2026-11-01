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تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور

photo 1 2026 11 01 19 41 03 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور
photo 2 2026 11 01 19 41 03 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور

تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور، مع بدء تركيب الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد، التي يبلغ طول الواحد منها نحو 37 متراً ووزنه 80 طناً، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالي في المشروع إلى 44%، على أن يُستكمل في 25 آذار 2027.

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