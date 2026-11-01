تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/01 7:44 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 7:44 مساءً تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور، مع بدء تركيب الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد، التي يبلغ طول الواحد منها نحو 37 متراً ووزنه 80 طناً، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالي في المشروع إلى 44%، على أن يُستكمل في 25 آذار 2027. استئناف خدمات الأشعة والطبقي المحوري في مشفى الميادين ينهي معاناة الأهالي مصب بانياس النفطي يستقبل أول شحنة ديزل من أرامكو السعودية رفع سواتر ترابية لمنع وصول مياه الفرات إلى المنازل والأراضي الزراعية بقرية المريعية بدير الزور ارتفاع منسوب مياه الفرات يؤدي لغمر أراض في البغيلية بدير الزور الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في منزل بحي هرابش في دير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تأهيل جسر السياسيةدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فرنسا: توقيف أكثر من 770 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف تجدد التصعيد نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بأكثر من 200 بالمئة منذ بداية العام الجاري نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 صحفيان إسبانيان يوثّقان تداعيات التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا عقب التحرير نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026