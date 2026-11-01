تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور

تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور، مع بدء تركيب الجوائز البيتونية مسبقة الإجهاد، التي يبلغ طول الواحد منها نحو 37 متراً ووزنه 80 طناً، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالي في المشروع إلى 44%، على أن يُستكمل في 25 آذار 2027.