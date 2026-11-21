وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح وزارة الإعلام في دمشق تاريخ النشر: 2026/11/21 10:59 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 10:59 مساءً وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح وزارة الإعلام (الإدارة المركزية) في دمشق وتحدد آخر موعد لاستلام الطلبات – التفاصيل حول الشواغر والتقديم: محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً 49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور 5 آلاف مريض في حمص يستفيدون من خدمات حملة “كلنا لسوريا” “عينك على حلب”.. تطبيق إلكتروني لمحافظة حلب أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق آخر الأخبار فيديو انطلاق مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين بعرض “المشهد الأخير” دولي رئيس الإمارات يبحث مع وزير الأمن الأمريكي التطورات في المنطقة رياضة باريس سان جيرمان يتجاوز نيس بصعوبة ويعزز صدارته للدوري الفرنسي