مراحل عديدة يمر بها ترخيص محطة الوقود تتعلق بالمخططات والجاهزية تاريخ النشر: 2026/11/12 8:06 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 8:06 مساءً مراحل عديدة يمر بها ترخيص محطة الوقود تتعلق بالمخططات والجاهزية، تعرّف عليها. يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة 5 آلاف مريض في حمص يستفيدون من خدمات حملة “كلنا لسوريا” سوريا تحقّق الاكتفاء الذاتي من القمح باستلام مليونين و750 ألف طن وتخزينها 300 ألف عداد ذكي سيدخل الخدمة مع نهاية عام 2026 خط إرواء جديد بالغوطة الشرقية لتعزيز مياه الشرب وتحسين الخدمة في عين ترما وجوبر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ترخيص محطات الوقود مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار رياضة سوريادمشق منتخب سوريا للأشبال بكرة اليد يواصل تحضيراته تمهيداً لمعسكر في السعودية تقاريرالمحافظاتدرعا ارتفاع تكاليف مواد البناء يبطئ حركة الإعمار والترميم في درعا فيديو إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”