التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ النشر: 2026/11/11 10:25 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/11 10:25 صباحًا وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى الجامعة الافتراضية السورية في عدد من المحافظات. التعليم العالي تعلن عن 650 منحة للدراسة في البرازيل شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات 25 عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني من إلقاء القبض إلى الحكم.. محطات متتالية لمسار محاكمة مفتي النظام البائد أحمد حسون الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 217 هجوماً كيميائياً بين 2012 و2019 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التنمية الإدارية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها إعادة فتح طريق جسر الصراف بريف اللاذقية خلال عشرة أيام سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة آخر الأخبار منوعات لماذا يصعب على الخلايا السرطانية اختراق أنسجة القلب؟ سوريا والعالمسياسة باراك: الأردن وسوريا ركيزتان أساسيتان في أمن واستقرار الشرق الأوسط منوعات كيف يرسم الدماغ خريطة علاقاتنا بالآخرين؟