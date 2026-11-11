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التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Artboard 1 التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Artboard 1 copy التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى الجامعة الافتراضية السورية في عدد من المحافظات.

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