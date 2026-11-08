اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج تاريخ النشر: 2026/11/08 12:27 مساءً اخر تحديث: 2026/11/08 12:27 مساءً اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج الخاطف لفئة تحت 20 عاماً في الإمارات، ويحرز لقب أفضل لاعب عربي في البطولة رافعاً تصنيفه الدولي بنحو 44 نقطة. قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 217 هجوماً كيميائياً بين 2012 و2019 4 مسارات لمعالجة الأزمة السكنية تستهدف وزارة الأشغال من خلالها خفض العجز السكني الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة عائلة سورية في ريف حلب تسلم مسلتين أثريتين لمديرية متاحف حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الإماراتبطولة العالم للشطرنج مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين قائد الجيش اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن لبنان واستقراره آخر الأخبار فيديو آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي منوعات كيف يساعد النشاط البدني الأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي؟ منوعات ميتا تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وأدوات رقمية بمجرد وصفها نصياً