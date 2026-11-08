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اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج

إنجاز عالمي جديد للشطرنج السوري اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج

اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج الخاطف لفئة تحت 20 عاماً في الإمارات، ويحرز لقب أفضل لاعب عربي في البطولة رافعاً تصنيفه الدولي بنحو 44 نقطة.

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