الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
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وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام في عدد من المحافظات

01 15 وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام في عدد من المحافظات
02 12 وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام في عدد من المحافظات

وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام (مديرية إعلام المحافظات) في عدد من المحافظات، لمعرفة التفاصيل والتقديم عبر الروابط :

رابط الشروط

رابط التقديم

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