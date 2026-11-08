وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام في عدد من المحافظات تاريخ النشر: 2026/11/08 12:06 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/08 12:06 صباحًا وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية جديدة لصالح وزارة الإعلام (مديرية إعلام المحافظات) في عدد من المحافظات، لمعرفة التفاصيل والتقديم عبر الروابط : رابط الشروط رابط التقديم المجمع القضائي في خان شيخون بريف إدلب يعود إلى العمل بعد ترميمه وإعادة تأهيله مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يحصد جائزة (إيفاد) الدولية 2026 الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً تقنية علاجية لمرضى غسيل الكلى الذين استنفدوا الحلول التقليدية لإنشاء مدخل وعائي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:شواغر وظيفيةمديرية إعلام المحافظاتوزارة الإعلام السوريةوزارة التنمية الإدارية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 آخر الأخبار حمصالمحافظات ألغام البادية التي خلفها النظام البائد تهدد حياة العائدين إلى تدمر سياسةسوريا والعالم الوزير زعرور: الإعلام جسر للتقارب بين الشعوب ونعمل على توسيع التعاون السوري التركي دولي انطلاق فعاليات التدريب المشترك العسكري المصري التركي “بحر الصداقة ٢٠٢٦”