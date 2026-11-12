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ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟

01 Removed 3 ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟
02 Removed 6 ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟
03 Removed 5 ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟
08 Removed ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟

ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟

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