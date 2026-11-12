ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟ تاريخ النشر: 2026/11/12 11:12 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/12 11:12 صباحًا ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟ مهلة 3 أشهر لأصحاب المساكن المبرمة عقودهم بضاحية قدسيا لاستكمال إجراءات الاستلام ما هي صلاحيات المحكمة المسلكية في مجلس الدولة ودورها في تعزيز الانضباط الوظيفي؟ مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” بدمشق يبحث سبل تعزيز الهوية الوطنية الجامعة ماراثون دمشق 2026 ينطلق صباح غد الجمعة محافظة دمشق: إنذارات سوق المناخلية تقتصر على المعدات الثقيلة دون إخلاء المحال صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأوراق المطلوبة للحصول على عداد مياهدمشقريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب والمشاريع آخر الأخبار منوعات «ملخص الذاكرة».. ميزة جديدة تمنح مستخدمي جيميناي تحكماً أكبر بمعلوماتهم ثقافة وفنون عين على السينما سوريا والعالمسياسة مباحثات سورية أوروبية حول تطوير العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك