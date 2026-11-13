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من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة

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5 5 من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة
6 5 من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة

“الدوامة القطبية”.. ظاهرة جوية أثارت تساؤلات حول دورها في التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها سوريا مؤخراً، والانخفاض الملموس في درجات الحرارة.

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