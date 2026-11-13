من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة تاريخ النشر: 2026/11/13 6:30 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 6:30 مساءً “الدوامة القطبية”.. ظاهرة جوية أثارت تساؤلات حول دورها في التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها سوريا مؤخراً، والانخفاض الملموس في درجات الحرارة. مدرسة التمريض والقبالة في طرطوس تحتفل بتخريج دفعة جديدة لعام 2025 أكثر من 175 ألف بيت محمي في سوريا.. طرطوس تستحوذ على الحصة الأكبر احتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا الوزير الشيباني: سوريا شريك استثماري موثوق لألمانيا بخبرات وطنية.. 23 سفينة خضعت للصيانة والإصلاح والتحويل الفني في مرفأ بانياس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القطب الشماليانخفاض درجات الحرارةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار دولي كالاس تحذر أوروبا من الانجرار إلى مطالب روسيا بشأن مفاوضات أوكرانيا دولي وزير البيئة التركي: نهدف لجعل أنطاليا عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ انفوغراف من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة