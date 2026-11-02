تخريج 150 متدرباً برتبة حارس ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في حماة تاريخ النشر: 2026/11/02 8:29 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 8:29 مساءً 70 يوماً من التدريب والتأهيل.. تُتوَّج بتخريج 150 متدرباً برتبة حارس، ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة. إطلاق مشروع لتأهيل محطة أبو حبيلات المائية في ريف حماة الشرقي اجتماع في حماة لدراسة واقع الصناعة والتجمعات الصناعية العشوائية 3181 عائلة عادت إلى رأس العين وقراها.. ضمن برنامج العودة الطوعية انتشار قوى الأمن الداخلي وعناصر الشرطةالعسكرية في مدينة الرقة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار استئناف نقل الفيول بالقطارات من مصفاة بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأمن الداخليحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار آخر الأخبار دولي اليمن: مقتل 5 أشخاص جراء قصف ميليشيا الحوثي مركزاً صحياً في لحج دولي هجوم سيبراني يستهدف أنظمة تجهيزات تبريد ثلاجات متاجر في بلجيكا والسويد تعليم وزارة التربية تصدر قراراً لتسهيل معادلة الشهادات غير السورية