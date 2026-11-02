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تخريج 150 متدرباً برتبة حارس ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في حماة

تخريج ضباط تخريج 150 متدرباً برتبة حارس ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في حماة

70 يوماً من التدريب والتأهيل.. تُتوَّج بتخريج 150 متدرباً برتبة حارس، ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة.

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