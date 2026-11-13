125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير، ضمن توجه لتطوير العمل التعاوني وتعزيز مشاركة الفلاحين في سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق.