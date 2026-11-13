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125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير

Untitled 3 01 Removed 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير
Untitled 3 02 Removed 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير

125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير، ضمن توجه لتطوير العمل التعاوني وتعزيز مشاركة الفلاحين في سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق.

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