125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير تاريخ النشر: 2026/11/13 10:51 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/13 10:51 صباحًا 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير، ضمن توجه لتطوير العمل التعاوني وتعزيز مشاركة الفلاحين في سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق. شروط النقل والقبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026–2027 خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول كيف يساهم الشكل الخارجي للمنتجات المحلية والدولية في تحوله إلى أصل اقتصادي محمي قانونياً؟ 22 مركزاً صحياً تعود إلى الخدمة في حماة منذ بداية 2026 المناطق الحرة السورية تدخل مرحلة جديدة مع تطوير البنية التحتية والربط اللوجستي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاتحاد العام للفلاحين السوريين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرات حرجة في React وNext.js وWordPress انفوغراف 125 تعاونية إنتاجية أحدثها الاتحاد العام للفلاحين في مختلف المحافظات منذ التحرير منوعات غوغل تختبر إضافة مزايا مراسلة متطورة إلى Google Voice