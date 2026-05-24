وفد من حلب يزور أبرز مواقع إدلب الأثرية ضمن “مسار معرة النعمان السياحي”

إدلب-سانا

زار وفد سياحي قادم من محافظة حلب اليوم السبت، عدداً من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة إدلب، ضمن مشروع “مسار معرة النعمان السياحي”، وذلك لدراسة هذا المسار الهادف إلى تنشيط السياحة الثقافية والأثرية وإبراز المواقع التاريخية في المحافظة.

وشملت الجولة زيارة ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في الدير الشرقي بريف منطقة المعرة، والجامع الكبير ومتحف معرة النعمان، وقبر الأديب والشاعر أبي العلاء المعري، إضافة إلى المواقع الأثرية في سرجيلا والبارة، وصولاً إلى مدينة أريحا وجبل الأربعين.

ورافق الوفد فريق من هيئة تنفيذ المشاريع السياحية، رئيس دائرة الأدلاء السياحيين في حلب عبد الحي القدور، وعدد من الأدلاء، بهدف تقييم المسار ميدانياً، كونه يُعد من المسارات المهمة على الخارطة السياحية لمحافظة إدلب، ودراسة إمكانية إدراجه ضمن البرامج السياحية المستقبلية.

وأوضح نايف القدور مدير سياحة إدلب لمراسل سانا، أن المشروع يمثل خطوة عملية لإعادة إحياء الحركة السياحية في المحافظة، حيث تعمل المديرية جاهدة على تطوير هذا المسار ليكون في المستقبل وجهة سياحية للمحافظة، مؤكداً أن المواقع التي شملتها الجولة تمتلك قيمة تاريخية وأثرية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة للزوار والباحثين.

تقييم البنية التحتية السياحية والخدمية لـ مواقع إدلب الأثرية

من جانبه، بين عبد الحي قدور لـ سانا، أن الهدف من الجولة هو تقييم البنية التحتية السياحية والخدمية على طول المسار، ووضع تصور عملي لاستقبال الوفود السياحية، وإحياء المسارات السياحية في محافظتي إدلب وحلب، لافتاً إلى أن المسار السياحي بإدلب مهم للغاية، كونه يتضمن مواقع طبيعية جذابة، ومعالم أثرية وتاريخية وحضارية مهمة، وبعضها مدرج على لائحة التراث العالمي.

وأشار إلى أن التعاون بين سياحة إدلب وحلب سيفتح المجال أمام إعادة ربط الحركة السياحية بين المنطقتين.

وأعرب كل من محمد معتصم رفاعي وياسمين شحادة، وهما مهتمان بالسياحة والآثار شاركا في الجولة، عن أهمية هذه المبادرة في تسليط الضوء على المعالم التاريخية والسياحية في محافظة إدلب، وتشجيع الزوار المحليين على استكشاف التراث الثقافي لإدلب، وعبرا عن إعجابهما بجمالية المواقع الأثرية التي زاروها للمرة الأولى.

وتضم منطقة معرة النعمان وريف إدلب الجنوبي مواقع أثرية مصنفة ضمن “القرى الأثرية في شمال سوريا” على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بينها سرجيلا والبارة ومعالم إسلامية وأموية بارزة، غير أن البنية السياحية في المنطقة تضررت خلال سنوات الحرب، فيما تعمل مديرية سياحة إدلب حالياً على إعادة تأهيل المسارات وإحياء الحركة السياحية الثقافية تدريجياً.

ويُعد مشروع “مسار معرة النعمان السياحي”، من المسارات المدرجة على الخارطة السياحية لمحافظة إدلب، ويستهدف إبراز التنوع التاريخي والأثري للمنطقة.