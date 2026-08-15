الصحة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين على المراكز والطواقم الصحية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المراكز والطواقم الصحية الفلسطينية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقواعد والأعراف الإنسانية التي تكفل حماية العاملين في القطاع الصحي.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن ممرضاً فلسطينياً أصيب بشلل نصفي جراء رصاص حي أطلقه مستوطنون خلال اعتدائهم على بلدة سعير شرق الخليل.



وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع الممرض المصاب وأسرته، مشددة على أن استهداف الكوادر الصحية يمثل اعتداءً على منظومة الرعاية الصحية وحق المرضى والمواطنين الفلسطينيين في الوصول إلى الخدمات الطبية بأمان.



ودعت الوزارة إلى تدخل دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولا سيما الطواقم الطبية والصحية التي تواصل أداء واجبها الإنساني في مختلف الظروف، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل غياب المساءلة يشكل خطراً متزايداً على القطاع الصحي.



وتشهد الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات متكررة تنفذها قوات الاحتلال.

