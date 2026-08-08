الصحة العالمية توصي باختبار لقاح “إرفيبو” ضد فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

جنيف-سانا



أوصت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بإعطاء الأولوية للقاح «إرفيبو»، وهو اللقاح الوحيد المرخص ضد فيروس إيبولا، لإدراجه في تجربة سريرية عشوائية، وذلك في إطار جهود الاستجابة لتفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأوضحت المنظمة في بيان أمس الجمعة أن بيانات أولية من دراسات أجريت على الحيوانات، أظهرت قدرة اللقاح على توفير حماية متقاطعة، إلا أن فعاليته ضد فيروس ايبولا لا تزال بحاجة إلى إثبات.



وأكدت المنظمة أن استخدام اللقاح لتطعيم مخالطي المصابين لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى أن تطوير لقاح مخصص ضد الفيروس يبقى الخيار المفضل على المدى الطويل.



وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الأربعاء الماضي من تسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن وتيرة تفشي المرض باتت تتجاوز جهود الاستجابة الحالية، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات إلى أكثر من 1800 شخص.