الصحة العالمية تطالب بدعم دولي واسع لمواجهة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

جنيف-سانا

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بدعم دولي على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش قوله للصحفيين في جنيف: “لسوء الحظ، لا يزال التفشي يتوسع متجاوزاً قدرات الاستجابة”، مشدداً على الحاجة لمزيد من الدعم من حيث التمويل، وكذلك الموارد الأخرى لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة.

وأشار ياساريفيتش، إلى أن جهود الاستجابة يجب أن تركز على الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس حالياً، والأماكن التي قد ينتقل إليها لاحقاً.

ويتفشى الفيروس في الكونغو الديموقراطية بوتيرة غير مسبوقة، في مناطق تفتقر بشكل كبير إلى البنى التحتية الصحية.

وسجلت 3,748 حالة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، من بينها 1.657 حالة وفاة، فيما تعافى 708 مصابين، وتم رصد 227 حالة مشتبهاً بها مع مراقبة ما مجموعه 17 ألفاً من مخالطي الإصابات.

وأبلغ عن حالات في خمسة أقاليم، لكن نحو 90 بالمئة منها تتركز في إيتوري بشمال شرق البلاد.

ويتركز تفشي إيبولا في إيتوري شمال شرق البلاد، كما ينتشر في أقاليم أخرى بينها شمال كيفو وجنوب كيفو.

وينتقل الفيروس عبر الاتصال الوثيق وسوائل الجسم ويسبّب حمى نزفية، وخلال الأعوام الخمسين الماضية، أودى بأكثر من 15 ألف شخص في القارة الإفريقية.

يذكر أن سلطات كونغو الديمقراطية أعلنت الموجة السابعة عشرة من تفشي إيبولا في 15 أيار الماضي، ولا يوجد لقاح أو علاج لسلالة بونديبوغيو النادرة من الفيروس والتي تنتشر حالياً في البلاد.