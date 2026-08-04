وزير المالية: ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة قبل ‏نهاية العام

دمشق-سانا‏

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية رئيس مجلس إدارة هيئة ‏الإشراف على التأمين، ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي ‏الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال ‏ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، المخصص ‏لبحث مجموعة من الملفات المحورية وتطوير قطاع التأمين ‏وتعزيز كفاءته الشاملة‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، ‏أن المجلس ناقش ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، موجهاً ‏اللجنة المعنية لتطوير منظومة شاملة ترتكز على تعزيز النزاهة ‏ومكافحة الفساد ورقمنة الأعمال، وتوسيع الخدمات وشبكة ‏المزودين، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم‎.‎

استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا

واطلع المجلس على مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد ‏السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لاعتمادهما، ‏وانتخاب مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، حيث أكد الوزير برنية ‏على الدور المهني للاتحادين، ودور الهيئة في الإشراف والرقابة ‏على مختلف مكونات القطاع‎.‎

وناقش المجلس شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، ‏بما يضمن اختيار كفاءات قادرة على تطوير القطاع، إلى جانب ‏دعم التوسع الجغرافي للشركات من خلال إعادة افتتاح فروعها في ‏المحافظات السورية‎.‎

كما اطلع المجلس على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع ‏التأمين في سوريا 2027-2030، حيث تم التفاهم على إرسالها ‏لشركات التأمين، تعزيزاً لمبدأ الشراكة ولإتاحة الفرصة لتقديم ‏رؤاهم ومقترحاتهم، تمهيداً لإطلاق الاستراتيجية في الأسابيع ‏القادمة‎.‎

قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين‎ ‎

وبحث المجلس أيضاً التقدم في إعداد قانون التأمين، وتحديث ‏معايير ترخيص شركات التأمين، وإعادة النظر في متطلبات كفاية ‏رأس المال الخاصة بالشركات‎.‎

وشدد الوزير برنية على تبني المعايير والممارسات الدولية ‏السليمة، لتبني قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين في سوريا ‏لسنوات قادمة‎.‎

وكان وزيرا المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، ‏أعلنا في الـ 30 من كانون الأول 2025، عن حزمة من التحسينات ‏الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في ‏الدولة، ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026‌.‎