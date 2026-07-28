رابطة حماة الطبية تواصل إجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى بالمشفى الوطني

حماة-سانا



تواصل رابطة حماة الطبية، بالتعاون مع مديرية الصحة وفرع نقابة الأطباء في المحافظة، حملتها الطبية الأولى للعام الجاري المتضمنة تنفيذ عمليات جراحية مجانية، وتقديم خدمات طبية نوعية للمرضى المراجعين لمشفى حماة الوطني.

وأوضح معاون مدير مشفى حماة الوطني للشؤون الطبية كمال الحلبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن العمليات الجراحية تشمل عمليات للجهاز الهضمي، إضافة إلى عمليات القلب وجراحة الكبد والأورام، مبيناً أن الهدف من وجود الكادر الطبي للرابطة هو تبادل الخبرات مع كوادر المشفى، إضافة إلى مساعدة المرضى المحتاجين.



من جانبه، أشار الدكتور مصعب الشققي اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية في تصريح مماثل، إلى أنه تم اليوم إجراء عدة عمليات جراحية خاصة بالقثطرة القلبية وانسداد الشرايين باستخدام بالونات، مبيناً أن إجراء هذه العمليات في مشفى حماة الوطني يسهم في نقل الخبرات وزيادة مهارات الأطباء الاختصاصيين، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصحي في المحافظة.



من جهته، بيّن محمد حسين دهمان من أهالي مدينة سلمية، أهمية الحملة حيث سجل للاستفادة منها بإجراء عمل جراحي يحتاجه للعلاج، مثمناً جهود القائمين على الحملة وفريق المشفى.



يذكر أن الحملة بدأت في 19 تموز الجاري، وتستمر حتى 21 آب المقبل.