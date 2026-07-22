الكونغو: وفاة نحو ألف شخص بإيبولا وارتفاع الإصابات إلى 2473

كينشاسا-سانا

أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2473 حالة.

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة قولها: “إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 2473 حالة مع رصد 50 حالة جديدة يوم أمس في إقليمي إيتوري وكيفو شمال شرق البلاد، فيما توفي حتى الآن 999 شخصاً بالمرض”.

ويعتبر إيبولا من الفيروسات شديدة الخطورة التي تصيب الإنسان، ويبلغ متوسط معدل الوفيات الناجمة عنه نحو 50%.

وظهرت غالبية حالات الإصابة والتفشيات المسجلة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لذلك سميت أنواع من هذا الفيروس بأسمائها.

وأُبلغ عن تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا في 2026، ما دفع السلطات الصحية الدولية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة.

ويحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من آثار اقتصادية جسيمة نتيجة تفشي الفيروس ويؤكد أن القارة السمراء قد تواجه خسائر اقتصادية كبيرة تفوق طاقتها.

وتُعد الكونغو الديمقراطية أكثر الدول تضرراً إذ تواجه بمفردها خطر خسارة أكثر من مليار دولار من إجمالي ناتجها المحلي فضلاً عن فقدان نحو 55 ألف وظيفة.