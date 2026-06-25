اختتام ورشة إعداد مدربين في طرطوس ضمن مبادرة المراكز الصديقة للطفولة بمشاركة أربع محافظات



طرطوس-سانا



اختتمت اليوم الخميس، ورشة إعداد مدربين ضمن مبادرة المراكز الصديقة للطفولة التي نظمتها وزارة الصحة ومديرية صحة طرطوس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ومؤسسة الآغا خان، بهدف تطوير خدمات الرعاية المتكاملة لنمو وتطور الطفل.



وأوضح الدكتور خالد مصطفى، اختصاصي الأطفال ومسؤول برنامج الرعاية المتكاملة لنمو وتطور الطفل في وزارة الصحة، في تصريح لـ سانا، أن الورشة التي استمرت خمسة أيام هدفت إلى إعداد مدربين وطنيين قادرين على نقل وتطبيق خدمات متكاملة لصحة الطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن المحافظات المشاركة، إضافة إلى دعم خطة التوسع الوطني للبرنامج.



ولفت مصطفى إلى أن مشروع المراكز الصديقة للطفولة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التقييم الصحي والتغذوي، والترصد التغذوي، والفحص الأولي للطفل، ومشورة التطور والتحفيز المبكر، بما يسهم في تعزيز رفاه الطفل ونموه بشكل شامل.



وبيّن أن المشروع الذي انطلق عام 2018 وصل إلى 90 مركزاً صديقاً للطفولة، مع خطة للتوسع ليصل إلى 130 مركزاً في ثماني محافظات سورية بحلول نهاية عام 2026، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حصول الطفل على خدمات صحية وتنموية متكاملة.



وأشار مصطفى إلى أن التدريبات تسهم في تمكين الكوادر الصحية من استخدام أدوات تقييم نمو الطفل واكتشاف الاضطرابات النمائية مبكراً، وتقديم التدخل المناسب أو الإحالة إلى المراكز التخصصية عند الحاجة.



وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد نجم، معاون مدير الصحة للشؤون الطبية في طرطوس، أن الورشة التي أقيمت في برج شاهين استهدفت كوادر من محافظات دمشق وريف دمشق وحلب ودرعا، بهدف تفعيل حزمة الخدمات في 15 مركزاً صديقاً للطفولة في محافظة طرطوس.



وبيّن نجم أن الحزمة تشمل خدمات اللقاح، والفحص الأولي، والترصد والتقييم التغذوي، والمشورة التغذوية، إضافة إلى خدمات التحفيز والتطور المبكر، مؤكداً أن تطبيقها سينعكس إيجاباً على صحة الأطفال.



وأشار إلى أهمية التدريب في تعزيز قدرات الكوادر الصحية، بما في ذلك التعامل مع الحالات النمائية الخاصة مثل التوحد، لافتاً إلى أن تجربة طرطوس تمثل نموذجاً قابلاً للتوسع في باقي المحافظات.



من جهتها، أوضحت الدكتورة انتصار محمد علي، مسؤولة برنامج صحة الطفل واللقاح في طرطوس، أن الورشة أُقيمت بإشراف وزارة الصحة وتنفيذ مديرية صحة طرطوس، واستهدفت إعداد مدربين من أربع محافظات ليعودوا لاحقاً لتدريب الكوادر الصحية في مراكزهم.



بدورها، قالت الدكتورة غفران نصّار، اختصاصية أطفال ومنسقة برنامج الرعاية المتكاملة لنمو وتطور الطفل في دمشق: إن الدورة تناولت محاور رئيسية شملت المفاهيم الأساسية للرعاية الصحية المتكاملة، وتنمية الطفولة المبكرة، ومفهوم المراكز الصديقة للطفولة، ورعاية التنشئة.



وأضافت: إن البرنامج تضمن جانباً عملياً ركّز على منهجية التطبيق، واستخدام استمارات تقييم نمو الطفل، والتعامل مع مقدمي الرعاية، وتنفيذ مشاهد تمثيلية تحاكي تقديم المشورة والتعامل مع المراجعين.



وأشارت نصّار إلى أن الدورة ركزت على تعزيز مهارات التواصل مع الطفل والأهل، وأهمية اللعب والتفاعل في دعم التطور اللغوي والمعرفي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بنمو الطفل.



وأكدت الدكتورة يارا خديجة، طبيبة أطفال مشاركة في الدورة، أن التدريب ساعد في تحويل الممارسات الفردية إلى منهجية علمية منظمة في التعامل مع تطور الطفل والتحفيز المبكر، بما يرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.



وتُعدّ مراكز “صديقة الطفولة” حلقة وصل فاعلة بين الخدمات الصحية الرسمية والمجتمع المحلي، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر حاجة، وهو مشروع مستمر منذ عام 2016 يعكس دعم اليونيسف ومؤسسة الآغا خان لجهود التعافي الصحي والاجتماعي في سوريا وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية على تقديم خدمات نوعية ومستدامة.