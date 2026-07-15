الصحة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يبحثان تعزيز التعاون لدعم القطاع ‏الصحي في سوريا

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ‌‏(‏UNOPS‏)، سبل تعزيز التنسيق الدولي وتوسيع آليات التعاون المشترك، في إطار ‏الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي وإعادة تأهيل منشآته في سوريا.

وأكد الوزير العلي خلال الاجتماع الذي عُقد في الوزارة اليوم الأربعاء، أهمية تطوير التعاون ‏مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المنشآت الصحية وترميمها، إلى جانب ‏تأمين المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، تأتي في مقدمة أولويات الوزارة لرفع جاهزية ‏القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن استدامة هذه المشاريع وتوسيع ‏نطاقها لتشمل كل المحافظات، بما يكفل استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

من جانبه، نوه الوفد الأممي بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير القطاع الصحي رغم ‏التحديات، مؤكدين مواصلة العمل على ترميم المشافي والمراكز الصحية ورفع كفاءتها ‏التشغيلية، إلى جانب تطوير برامج الدعم، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للقطاع ‏الصحي في سوريا. ‏

وأعرب الوفد عن استعداده الكامل لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التدخلات ‏الإنسانية والصحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبنية التحتية الصحية.

ويوفر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (‏UNOPS‏) حلولاً عملية للأمم المتحدة ‏وشركائها في مجالات السلام والأمن والعمليات الإنسانية والإنمائية، ويساعد الحكومات ‏والشركاء على إدارة المشاريع وتوفير البنية التحتية والمشتريات بكفاءة.‏