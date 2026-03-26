الشيباني وعبد العاطي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والتعاون المشترك، بما يساهم في خفض التوتر بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية عبر قناتها على التلغرام أن الوزيرين أكدا أهمية التعاون العربي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ناقشا آفاق العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أجرى أمس اتصالات هاتفية مع نظرائه التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والأردني أيمن الصفدي، تناولت آخر المستجدات في المنطقة والتأكيد على أهمية التعاون، بما يضمن تحقيق الاستقرار.