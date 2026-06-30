الأمم المتحدة: تفشي إيبولا قد يكلف أفريقيا 3.6 مليارات دولار

جنيف-سانا

حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى نحو 3.6 مليارات دولار، إضافةً إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل، ما قد يفاقم التحديات التنموية في القارة.

ونقلت وكالة رويترز عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية داميان ماما قوله: إن احتواء التفشي ممكن في حال توفير الموارد اللازمة، وتكثيف الجهود الدولية، محذراً من أن عدم التحرك قد يحول الأزمة الصحية إلى أزمة تنموية أعمق وأكثر استدامة في المنطقة وربما على مستوى القارة بأكملها.

وأكد المسؤول الأممي أن الاستجابة السريعة والفعالة تمثل عاملاً حاسماً لمنع تفاقم التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا التفشي.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن في الـ 25 من حزيران الجاري، أن الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ما زالت دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن سرعة انتشار الفيروس لا تزال تتفوق على تدابير الاستجابة الحالية.