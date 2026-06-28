ورشة تنسيقية سورية – ألمانية تناقش أولويات التعافي ودعم القطاع الصحي بدمشق

دمشق-سانا

شاركت وزارة الصحة السورية مع وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الألماني للتنمية، ووكالة التعاون الدولي الألمانية، والسفارة الألمانية بدمشق، في ورشة تنسيقية وتحضيرية، بهدف تحديد أولويات مرحلة التعافي وتعزيز التعاون التنموي.

وتناولت الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي ضمن لقاء في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، أهمية الشراكة السورية – الألمانية في مواءمة الدعم التنموي مع الأولويات الوطنية، بما يعزز جهود التعافي والتنمية المستدامة في سوريا.

وناقش المشاركون أولويات مرحلة التعافي، وآليات تعزيز التعاون، بما يضمن مواءمة المشاريع التنموية مع الاحتياجات الوطنية، ودعم استعادة الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.

وأكّد مدير إدارة التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة، علاء الدين عابدين، أن الورشة أسهمت في تحديد أولويات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية والكوادر الصحية، بما يدعم بناء نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على الصمود.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الشراكات الدولية لدعم القطاع الصحي، حيث أطلقت في شهر شباط الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة UPP الإيطالية، مشروعين لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والحوكمة الصحية، والاستجابة للأزمات في سوريا.