عيادة طبية مجانية متخصصة بأمراض الدم والأورام في مشفى التوليد والأطفال بحماة

حماة-سانا

افتتحت مديرية صحة حماة اليوم الأحد بالتعاون مع منظمة سامز “sams “عيادة طبية مجانية متخصصة في أمراض الدم وأورام الأطفال في مشفى التوليد والأطفال بحماة، وذلك بإشراف استشاري أمراض الدم والأورام في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور معاذ عبد الرزاق.

وبدأت العيادة باستقبال الأطفال المصابين من كل مناطق حماة اعتباراً من اليوم، على أن يستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل من الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضح رئيس قسم الأطفال في مشفى التوليد والأطفال الدكتور مخلص عدي لـ سانا، أنه يتم استقبال الأطفال في العيادة للكشف عن الأمراض الدموية والأورام وتشخيص الحالة المرضية بشكل دقيق، مبيناً أنه تم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمن لديه أي مشكلة دموية أو ورمية، يمكنه إجراء الفحص المجاني في المشفى من قبل الطبيب، وتقديم الخدمات اللازمة له.

وأشار الدكتور معاذ عبد الرزاق إلى أنه يشارك مع منظمة “سامز” الطبية في هذه الحملة، بهدف تقديم خدمة طبية مجانية للأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام، مبيناً أن الحملة التي تغطيها هذه المنظمة تشمل عدة محافظات سورية بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المرضى المستفيدين وبعدة اختصاصات.

وبين عبد الرزاق أنه يتم حالياً إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة للأطفال ومراقبة حالتهم الصحية من أجل تحديد الإجراء الطبي اللازم لكل حالة.

بدوره، ذكر والد الطفل المريض إبراهيم قسوم أن ابنه يعاني من مشكلة دموية لذلك راجع المشفى بعد معرفته بوجود الطبيب الاستشاري الذي قدم له النصائح وطلب إجراء تحليل جديد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مجانية وأحيت الأمل لديه بالشفاء من المرض.

يذكر أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين، وتعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، وتهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية.