صحة حماة تقيم دورة تدريبية لتعزيز مهارات كوادرها في التواصل حول المخاطر

حماة-سانا



ركّزت الدورة التدريبية التي أقامتها مديرية صحة حماة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على تعزيز قدرات كوادرها في مجال التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، من خلال تطوير مهارات الاستجابة للأزمات الصحية، وإدارة الشائعات، وتوجيه الرسائل التوعوية، وربط المجتمع بالمراكز الصحية، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وجاءت الدورة، التي تستمر يومين، بهدف إعداد فريق مختص بالصحة المجتمعية قادر على تحديد المخاطر الصحية والتعامل معها، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في دعم السلوكيات الصحية السليمة، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية لتعزيز مهارات التواصل الفعّال والاستجابة للطوارئ.

وأوضح منسق برنامج الصحة المجتمعية في محافظة حماة الدكتور قدور البازو في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة تمثل خطوة أساسية لتأسيس فريق يعمل على إيصال الرسائل الصحية للمجتمع، وتحديد أبرز المخاطر مثل الليشمانيا والجرب، والتعامل معها عبر ربط الأسر المصابة بالمراكز الصحية لتقديم المشورة والرعاية اللازمة.

وبيّنت المتخصصة في دائرة تعزيز صحة المجتمع الدكتورة ليمار إسماعيل، أن التدريب يهدف إلى تمكين الفريق من الاستجابة لأي جائحة أو مشكلة صحية من خلال الإنصات الاجتماعي وإدارة الشائعات، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن تمارين عملية لترسيخ السلوكيات الصحية الصحيحة.

ونوّه منسق برنامج مكافحة التدخين مالك غانم بأهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات أولية في الصحة المجتمعية، وتمكينهم من الحصول على خبرات تدعم صحة أفراد المجتمع، وتطوّر عمل المراكز الصحية.



يذكر أن صحة حماة أطلقت الأسبوع الماضي دورة تدريبية متخصصة للمسؤولين عن اللقاح وكوادره في المراكز الصحية في المحافظة بمشاركة 150متدرباً.