صحة الرقة تبحث مع الصحة العالمية دعم القطاع ‏الصحي في المحافظة

الرقة-سانا
بحث مدير الصحة في محافظة الرقة عبد الله الحمود اليوم الأربعاء، مع وفد من منظمة الصحة العالمية (WHO) آخر التطورات والوضع الصحي في المحافظة، وآليات رصد ومكافحة الأوبئة، وسبل تعزيز الدعم للمنشآت الطبية، بعد الفيضان الأخير لنهر الفرات، وذلك خلال اجتماع في مبنى المحافظة.
وأوضح الحمود في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع ركز على تفعيل نظام الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة (EWARS) المعتمد من قبل المنظمة، ولا سيما ترصد أمراض الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا.
وأوضح الحمود أن المديرية زودت الوفد بالبيانات والإحصائيات الشاملة حول الوضع الراهن، إذ أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الفيضان، واقتصار الأضرار على الجوانب المادية، مشيراً إلى أن الوضع الصحي في المحافظة مستقر وتحت السيطرة الكاملة.
وعقب الاجتماع أجرى وفد منظمة الصحة العالمية جولة ميدانية شملت المخيم اليوناني ومنطقة سرير النهر على الضفتين، إضافة إلى معاينة مصبات الصرف الصحي والمستنقعات المائية الناجمة عن الفيضان، بهدف تقييم المخاطر البيئية المحتملة في الأماكن المشتبهة، ومنع انتشار أي التهابات معوية أو أمراض منقولة بالمياه.
وبين الحمود أن الوفد أبدى عقب الجولة استعداد المنظمة لتقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في المحافظة بناءً على نتائج التقييم الميداني، حيث ركزت النقاشات على آليات دعم المنشآت الصحية القائمة، وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب تعزيز كفاءة الكوادر المحلية عبر تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية، ورفد برنامج اللقاح الوطني بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتحصين الصحي للمواطنين بالشكل الأمثل.
وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، لحماية السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر، ومراقبة منسوب المياه.