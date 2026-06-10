صحة الرقة تبحث مع الصحة العالمية دعم القطاع ‏الصحي في المحافظة

الرقة-سانا‌‎ ‎

بحث مدير الصحة في محافظة الرقة عبد الله الحمود ‏اليوم الأربعاء، مع وفد من منظمة الصحة العالمية‎ ‌‎(WHO) ‎آخر التطورات والوضع الصحي في المحافظة، ‏وآليات رصد ومكافحة الأوبئة، وسبل تعزيز الدعم ‏للمنشآت الطبية، بعد الفيضان الأخير لنهر الفرات، وذلك ‏خلال اجتماع في مبنى المحافظة.‎

وأوضح الحمود في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع ركز ‏على تفعيل نظام الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة‎ ‌‎(EWARS) ‎المعتمد من قبل المنظمة، ولا سيما ترصد ‏أمراض الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا‎.‎

وأوضح الحمود أن المديرية زودت الوفد بالبيانات ‏والإحصائيات الشاملة حول الوضع الراهن، إذ أكد عدم ‏تسجيل أي خسائر بشرية جراء الفيضان، واقتصار ‏الأضرار على الجوانب المادية، مشيراً إلى أن الوضع ‏الصحي في المحافظة مستقر وتحت السيطرة الكاملة‎.‎

وعقب الاجتماع أجرى وفد منظمة الصحة العالمية جولة ‏ميدانية شملت المخيم اليوناني ومنطقة سرير النهر على ‏الضفتين، إضافة إلى معاينة مصبات الصرف الصحي ‏والمستنقعات المائية الناجمة عن الفيضان، بهدف تقييم ‏المخاطر البيئية المحتملة في الأماكن المشتبهة، ومنع ‏انتشار أي التهابات معوية أو أمراض منقولة بالمياه‎.‎

وبين الحمود أن الوفد أبدى عقب الجولة استعداد المنظمة ‏لتقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في المحافظة بناءً ‏على نتائج التقييم الميداني، حيث ركزت النقاشات على ‏آليات دعم المنشآت الصحية القائمة، وتزويدها بالأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب تعزيز كفاءة ‏الكوادر المحلية عبر تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية، ‏ورفد برنامج اللقاح الوطني بما يضمن استمرار تقديم ‏خدمات الرعاية والتحصين الصحي للمواطنين بالشكل ‏الأمثل‎.‎

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‌‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‌‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة ‏عمليات ‏مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف ‏الجهات ‏الحكومية والخدمية، لحماية ‏السكان ‏والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر، ومراقبة ‏منسوب المياه.