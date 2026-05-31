‏43 وفاة و263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو ‏وأوغندا

أعلن المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ⁠في ‏إفريقيا جان كاسيا، ‏اليوم الأحد، أنه تم الإبلاغ عن 43 حالة وفاة ‏و263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية وأوغندا.‏

ونقلت رويترز عن كاسيا قوله: إنه “يجري التحقيق في أكثر من ‌‏1100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بينما تأكدت وفاة 43 ‏شخصاً، نتيجة الإصابة بسلالة “بونديبوغيو” النادرة من فيروس ‏إيبولا”.‏

وشدد كاسيا على “ضرورة تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية ‏بسرعة، وضمان استمرارية ضخ استثمارات في مجال التأهب ‏للأوبئة”، مشدداً على أن “الشركاء الدوليين يؤدون دوراً أساسياً، ‏لكن دعمهم سيكون أكثر أهمية عندما يتوافق مع الاستراتيجيات ‏التي تضعها المؤسسات والحكومات الافريقية”.‏

يذكر أن هذا التفشي الـ 17 لإيبولا في جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية وثالث أكبر تفش منذ اكتشاف المرض قبل نصف ‏قرن، لكنه يتجاوز نطاق الاستجابة العالمية.‏

ووفقاً لمسؤولين طبيين وعاملين في مجال الإغاثة فإنهم يفتقرون ‏حتى إلى الإمدادات الأساسية، مثل الأقنعة بعد أن انتشر ‏الفيروس لأسابيع دون اكتشافه.‏

أوغندا تغلق الحدود

وكانت أوغندا أغلقت أمس حدودها مع جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية بشكل مؤقت في مواجهة تصاعد نطاق تفشي ‏فيروس إيبولا.‏

وسجلت أوغندا 7 إصابات مؤكدة بسلالة بونديبوغيو من ‏فيروس إيبولا منذ إعلان تفشي المرض في الـ 15 من أيار ‏الجاري بإقليم إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية المحاذي للحدود الأوغندية.‏

وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حذر ‏أمس من أن 10 دول إفريقية مهددة بوباء إيبولا إلى جانب ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية مركز التفشي وجارتها أوغندا.‏