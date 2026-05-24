صحة درعا تستجيب لحالات إصابة بالحصبة لأطفال وافدين من السويداء

درعا-سانا

استجابت مديرية صحة درعا اليوم الأحد، لحالات إصابة بالحصبة ظهرت لدى أطفال وافدين من السويداء، ويقطنون في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

وأظهرت الفحوصات وجود 15 إصابة حتى اليوم، بعضها شديدة تم قبولها في مشفى إزرع الوطني ضمن قسم العزل لتلقي العلاج المناسب.

وأوضح رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية الصحة الدكتور نايل الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تلقت بلاغاً حول ظهور عدة إصابات بالحصبة لدى أطفال يقطنون في مدينة الشيخ مسكين، مبيناً أنه تم قبولهم في مشفى إزرع.

وأشار إلى أن فريق التلقيح الوطني بدأ بتحصين الأطفال من عمر سبعة أشهر لسنة بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف /MMR/، وأيضاً استكمال اللقاحات الروتينية للمتسربين من حملات التلقيح الوطنية دون الخمس سنوات، مع إعطاء فيتامين /A/ للوقاية من الحصبة، لافتاً إلى أن الفريق قدم شرحاً للأهالي حول أهمية اللقاح، وضرورة أخذه في موعده وضمن البرنامج المحدد للوقاية من الأمراض.

بدوره، بين رئيس منطقة إزرع الصحية الدكتور عبد الناصر السرحان، أن مديرية الصحة توجهت إلى مدينة الشيخ مسكين بعد تلقي بلاغ عن الإصابة بالحصبة، وتم تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمخالطين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مؤكداً أن بؤرة العدوى لم تكن في مدينة الشيخ مسكين، وإنما وافدة من تل أصفر في السويداء.

ويقطن نحو 50 شخصاً من وافدي السويداء ضمن خيم على أطراف سد الشيخ مسكين، ويتنقلون باستمرار بين الشيخ مسكين ومنطقة تل أصفر في ريف السويداء، وتنفذ جهات إغاثية رسمية ومحلية عمليات توزيع سلال النظافة بشكل دوري لضمان تغطية احتياجات الوافدين من محافظة السويداء، والذين يقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة بريف درعا.

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، وينتقل بسهولة عن طريق الهواء بواسطة رذاذ السعال أو العطس، ويُعد من أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال.

