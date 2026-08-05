ندوة علمية للرابطة السورية لطب الأسرة بدمشق حول ‏الوقاية من هشاشة العظام ‏

دمشق-سانا

نظّمت الرابطة السورية لطب الأسرة اليوم الأربعاء، ‏ندوة طبية علمية بعنوان “الوقاية من هشاشة العظام، ‏ودور المتممات الغذائية والتقنيات الطبية الحديثة”، وذلك ‏في فندق الشام بدمشق. ‎

وتركزت محاور الندوة حول تعريف مرض هشاشة ‏العظام وآليات حدوثه، واستعراض وبائيات مرض وهن ‏العظام، إضافة إلى التقييم السريري في الرعاية الأولية، ‏ومعايير التشخيص الدقيقة، والتدبير العلاجي المتكامل، ‏بما ينعكس إيجاباً على واقع الصحة العامة في سوريا‎.‎

دور محوري لطبيب الأسرة

وأشار نائب نقيب أطباء سوريا الدكتور عبد الحميد دباك ‏في تصريح لـ سانا، إلى أن الندوة تأتي في إطار الحرص ‏الدائم على تطوير الخبرات الطبية والكوادر الصحية في ‏سوريا، في مجال التشخيص والعلاج، فيما يتعلق بمرض ‏هشاشة العظام، وآليات الاستخدام الأمثل للمتممات ‏الغذائية كجزء من الخطط العلاجية المتكاملة، مشيراً إلى ‏الدور المحوري الذي يضطلع به أطباء الأسرة، بفرز ‏الحالات، ومتابعة المصابين، وتنظيم الإحالات إلى ‏المشافي، ما يسهم في تخفيف العبء عن المنشآت ‏الصحية وضمان استمرارية الرعاية للمرضى‎.‎

بدورها أوضحت رئيسة الرابطة السورية لطب الأسرة ‏الدكتورة سمر المؤذن أن الندوة تهدف إلى الإضاءة على ‏مرض هشاشة العظام باعتباره من الأمراض الصامتة ‏التي قد لا تظهر أعراضها إلا بعد حدوث مضاعفات، ‏مؤكدةً أهمية دور طبيب الأسرة بوصفه بوابة النظام ‏الصحي من خلال تقديم رعاية شاملة ومتكاملة لأفراد ‏المجتمع‎.‎

تطوير منهجية الصحة الأولية

من جهتها أكدت مسؤولة برنامج طب الأسرة في الرعاية ‏الصحية الأولية في وزارة الصحة مايا عرفات، أن ‏وزارة الصحة تعتمد برنامج منهج طب الأسرة ضمن ‏استراتيجيتها لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ‏تمهيداً لإطلاقه في 40 مركزاً صحياً موزعة على 4 ‏محافظات، بهدف تقديم التغطية الصحية الشاملة ‏للمرضى، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على وضع الملف ‏الصحي الموحد، وتطوير المنهجية المعتمدة في العمل، حيث يتكامل البرنامج مع نظام التنسيق والإحالة التابع ‏للوزارة‎.‎

كما لفتت عرفات في محاضرة لها خلال الندوة إلى أن ‏العلاقة بين طبيب الأسرة والمريض هي رحلة مستمرة ‏تمتد معه طيلة مراحل عمره، منذ الولادة وحتى ‏الشيخوخة، ما يتيح الفرصة لتقديم التثقيف الصحي ‏المستدام، وتحويل المريض من متلق سلبي للعلاج إلى ‏شريك فاعل في قراراته الصحية، وذلك عبر توعيته ‏بكيفية إدارة حالته وتنسيق أدويته، بما ينعكس إيجاباً على ‏التزامه بالعلاج‎.‎

التوعية بالعوامل المؤثرة في صحة العظام

من جهتها، أوضحت الصيدلانية هالة شاهين، خلال ‏محاضرتها في الندوة، أهمية التوعية بالعوامل المؤثرة ‏في صحة العظام وسبل الوقاية من ترققها، حيث إن نقص ‏الكالسيوم وفيتامين د، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى ‏العوامل الهرمونية، والاستخدام الطويل للكورتيزون تعد ‏من أبرز الأسباب التي تزيد خطر الإصابة بالمرض، و‏خاصة بعد سن اليأس لدى النساء وفي مراحل عمرية ‏متقدمة لدى الرجال‎.‎

بدورها، بينت الدكتورة منال الخياط أن الحفاظ على ‏صحة العظام يتطلب مقاربة متكاملة تشمل التغذية ‏المناسبة والمتابعة الطبية واستخدام الوسائل المساعدة عند ‏الحاجة، مشيرة إلى أهمية الندوات العلمية في تعزيز ‏تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الطبية ‏لتقيم رعاية صحية أفضل للمرضى‎.‎

يذكر أن الرابطة السورية لطب الأسرة هيئة علمية طبية ‏تتبع نقابة أطباء سوريا، تهدف إلى تطوير ونشر ‏اختصاص طب الأسرة، وتقديم الرعاية الصحية الأولية ‏الشاملة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية المستمرة ‏لدعم الأطباء وتحسين جودة الخدمات الطبية في البلاد، ‏من خلال نشر ثقافة طب الأسرة وأهميته كخط دفاع أول ‏في الرعاية الصحية‎.‎