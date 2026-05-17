كندا: حالة اشتباه بفيروس هانتا لدى مواطنة كانت على متن السفينة السياحية إم في هونديوس

أوتاوا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في كندا، أمس السبت، تسجيل إصابة مبدئية بفيروس هانتا لدى مواطنة كانت على متن السفينة السياحية إم في هونديوس، وتُعد من بين المجموعة “الأكثر عرضة للإصابة” بالفيروس.

ونقلت فرانس برس عن وكالة الصحة العامة الكندية قولها في بيان: إن السلطات الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة غرب كندا أبلغت عن إصابة مبدئية للمريضة بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر.

وكانت المريضة تخضع للعزل الذاتي والمراقبة الصحية بعد تصنيفها ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للعدوى، فيما ظهرت عليها وعلى زوجها أعراض طفيفة استدعت نقلهما إلى المستشفى أول أمس، ووضعهما في العزل الطبي.

كما نُقل شخص ثالث كان يخضع للحجر إلى المستشفى كإجراء احترازي لإجراء الفحوص والتقييم الطبي، في حين يُتوقع صدور النتائج النهائية المؤكدة للإصابة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوكالة الصحية الكندية أن مستوى الخطر على عامة السكان لا يزال منخفضاً، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يستدعي المقارنة بجائحة كوفيد-19.

ويُعد فيروس هانتا من الأمراض النادرة التي تنقلها القوارض، وقد يسبب مضاعفات تنفسية حادة، فيما لا يتوافر حتى الآن لقاح أو علاج نوعي للفيروس.