دراسة علمية تكشف مؤشرات واعدة لاستخدام دواء ربو في علاج الكبد الدهني

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن دواء”فورموتيرول”، المستخدم على نطاق واسع في علاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي، أظهر نتائج واعدة في الحد من تراكم الدهون في الكبد، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام أبحاث علاج الكبد الدهني.

وبحسب تقرير نشر أمس الخميس في مجلة npj Metabolic Health and Disease التابعة لمجموعة Nature العلمية، فإن باحثين من جامعة كارولاينا الجنوبية الطبية (MUSC) في الولايات المتحدة، أظهروا أن الدواء قد يسهم في تحسين مؤشرات مرتبطة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي من خلال تأثيره على مسارات أيضية داخل الخلايا.

ويُستخدم دواء “فورموتيرول” منذ سنوات كمحفز لمستقبلات “بيتا-2” الأدرينالية لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يعمل على إرخاء عضلات مجرى الهواء وتسهيل عملية التنفس، غير أن نتائج الدراسة أشارت إلى تأثيرات غير متوقعة تتجاوز الجهاز التنفسي.

وأوضح الباحثون أن ملاحظات أولية ظهرت خلال تجارب سابقة مرتبطة بأمراض الكلى، حيث لوحظ انخفاض في تراكم الدهون داخل الكبد لدى نماذج حيوانية تلقت العلاج، ما دفع إلى توسيع نطاق البحث ليشمل تأثير الدواء على أمراض الكبد.

وفي تجارب لاحقة على نماذج فئران غذيت بأنظمة عالية الدهون لمحاكاة مرض الكبد الدهني، أظهرت النتائج تراجعاً في نسبة الدهون الكبدية وتحسناً في وظائف الخلايا، مع مؤشرات على تنشيط الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

كما أظهرت تحليلات لبيانات مرضى سبق أن استخدموا أدوية من نفس الفئة لعلاج أمراض تنفسية، وجود ارتباط بين استخدام هذه العلاجات وانخفاض معدلات المضاعفات الخطيرة المرتبطة بأمراض الكبد، بما في ذلك التليف والوفيات.

ورغم أن هذه النتائج، لا تزال في مراحلها المبكرة، لكنها قد تمهّد لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة لمرض التهاب الكبد الدهني المرتبط بالاضطرابات الأيضية، والذي يعد من الأمراض المتزايدة عالمياً بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري.