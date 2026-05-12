إرشادات صحية لضمان سلامة الحجاج خلال أداء المناسك

دمشق-سانا



أصدرت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات الصحية والتوعوية الخاصة بموسم الحج، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء المناسك بأمان وسهولة.



وأكدت الوزارة في منشور لها عبر قناتها على التلغرام أهمية الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية، واستخدام الكمامات في أماكن الازدحام، وغسل اليدين بشكل متكرر، إضافة إلى تجنب الازدحام الشديد والاختلاط بالحيوانات أثناء ذبح “الهدي”، لما لذلك من دور في الحد من انتقال العدوى والإصابات.

قواعد السلامة

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بقواعد السلامة الغذائية، عبر تجنب شراء الأطعمة المكشوفة والتأكد من صلاحية الأغذية المعلبة وغسل الفواكه والخضار جيداً، مع حفظ الطعام بطريقة صحية، وعدم تركه لفترات طويلة في درجات الحرارة المرتفعة، داعية الحجاج إلى استخدام المظلات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، وأخذ قسط كافٍ من الراحة.



كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة والمخيمات وأماكن الإقامة، وتجنب التدافع والازدحام، إضافة إلى توجيهات خاصة بكبار السن بضرورة مراجعة الطبيب قبل السفر، وأخذ اللقاحات اللازمة، ومنها لقاح الحمى الشوكية.



وأوصت الوزارة بارتداء بطاقة صحية حول المعصم تتضمن المعلومات الأساسية للحاج، مثل الاسم والعمر وفصيلة الدم والأمراض المزمنة والحساسيات، إلى جانب تجهيز حقيبة طبية تحتوي على الأدوية والمستلزمات الضرورية، وخاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والسكري.



وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الصحية وتعليمات الأطباء يسهم في أداء مناسك الحج بسهولة وأمان ويحافظ على صحة الحجاج وسلامتهم.



وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.

