14 ألف جلسة غسيل كلية مجانية في المشفى الوطني بطرطوس خلال ستة أشهر



طرطوس-سانا



قدّمت وحدة غسيل الكلية في المشفى الوطني بطرطوس نحو 14 ألف جلسة غسيل كلوي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر السادس، بمعدل يقارب 2200 جلسة شهرياً.

وأوضح مدير المشفى الدكتور حسام حسن في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأحد، أن الخدمات المقدمة تشمل جلسات غسيل كلوي وترافقها الأدوية العلاجية اللازمة، وذلك بمعدل جلستين إلى ثلاث أسبوعياً لكل مريض، إضافة إلى جلسات إسعافية عند الحاجة، مبيناً أنه يتم إجراء مراقبات سريرية وتحاليل مخبرية دورية شهرياً، وفحوص خاصة كل ثلاثة أشهر لفيروس الإيدز والتهاب الكبدين B وC.



وبيّن أن وحدة غسيل الكلية جرى تزويدها بعد التحرير بنحو 14 جهاز غسيل ومحطة تحلية جديدة، ليصل إجمالي الأجهزة إلى 27 جهازاً موزعة على ثلاث صالات، مع وجود صالات متعددة الاختصاصات معزولة عن بعضها لضمان جودة الخدمة.

وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، أكد حسن توافر عدد جيد من العناصر التمريضية المدربة على تقنيات الغسيل الكلوي، يعملون على أربع إلى خمس ورديات يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى انتهاء البرنامج العلاجي، مشيراً إلى أن جميع خدمات مرضى قصور الكلية مجانية، سواء جلسات الغسيل أو التحاليل المخبرية،علماً أن كلفة الجلسة الواحدة تبلغ نحو 425 ألف ليرة سورية قديمة.



وشهدت وحدة غسيل الكلية مؤخراً أعمال تأهيل وتطوير شاملة، إلى جانب تزويدها بأجهزة جديدة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقسم، وتمكينه من استقبال عدد أكبر من المرضى، وتأمين جلساتهم وفق خطة علاجية مكثفة.

