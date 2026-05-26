الصحة تحذر من مخاطر الإفراط بتناول الحلويات خلال عيد الأضحى وتقدم ‏بعض الإجراءات الإسعافية

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الصحة السورية أهمية الاعتدال في تناول الحلويات خلال فترة ‏عيد الأضحى المبارك، حيث إن الإفراط في استهلاك السكريات والدهون قد ‏يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ولا سيما لدى الأطفال والمصابين ‏بالأمراض المزمنة، داعيةً إلى اتباع عادات غذائية سليمة للحفاظ على ‏الصحة والاستمتاع بأجواء العيد بأمان‎.‎

مخاطر الإفراط بالحلويات



وأوضح منسق برامج صحة الطفل في مديرية الرعاية الصحية الأولية ‏بوزارة الصحة، الدكتور قثم الساعاتي، لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن مرضى ‏السكري يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للخطر، إذ يؤدي تناول الحلويات ‏بكميات كبيرة ومن دون تعديل جرعات الدواء إلى ارتفاع حاد في مستوى ‏السكر، وربما خطر الدخول في غيبوبة فرط السكر‎.‎

وأشار الساعاتي إلى أن مرضى القلب وارتفاع الضغط يواجهون مخاطر ‏إضافية، نتيجة احتواء معظم الحلويات على نسب مرتفعة من الدهون ‏والسكريات والصوديوم، ما قد يسبب ارتفاع التوتر الشرياني وتسارع ‏ضربات القلب واحتباس السوائل، فيما يتعرض مرضى القولون والمرارة ‏لنوبات مغص والتهابات حادة بسبب الأطعمة الدسمة‎.‎

وبيّن الساعاتي أن أكثر الحالات الصحية التي تُسجّل خلال الأعياد تتمثل ‏بارتفاع سكر الدم، وما يرافقه من أعراض كالعطش الشديد وكثرة التبول ‏وتشوش الرؤية، إضافة إلى حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول حلويات ‏مكشوفة أو ملوثة، والتي تؤدي إلى الإسهال والتقيؤ والمغص الحا

وأضاف: إن الإفراط في الحلويات يسبب أيضاً اضطرابات هضمية شائعة ‏مثل عسر الهضم والارتجاع المريئي، فضلاً عن مشكلات الأسنان الناتجة ‏عن تراكم السكريات وتآكل طبقة المينا ووصول التسوس إلى العصب‎.‎

ولفت الساعاتي إلى أن الأطفال يُعدّون الفئة الأكثر تأثراً بالاستهلاك المفرط ‏للحلويات، بسبب حساسية أجهزتهم الهضمية للسكريات والدهون المهدرجة، ‏ما يؤدي إلى فرط نشاط يعقبه خمول وإرهاق، إضافة إلى آلام البطن ‏والإمساك وفقدان الشهية تجاه الأطعمة الصحية، إلى جانب زيادة خطر ‏تسوس الأسنان المبكر‎.‎

الإجراءات الإسعافية

وحول الإجراءات الإسعافية الواجب اتباعها عند حدوث مضاعفات صحية، ‏شدد الساعاتي على ضرورة قياس مستوى السكر فور ظهور الأعراض لدى ‏مرضى السكري، والإكثار من شرب المياه، ومراجعة أقرب مركز صحي ‏عند الضرورة، مؤكداً أهمية تعويض السوائل والأملاح المفقودة في حالات ‏الإسهال عبر محاليل الإماهة الفموية، مع الامتناع مؤقتاً عن الحلويات ‏والألبان ومشتقاتها‎.‎

ودعا الساعاتي إلى الالتزام بسلوكيات غذائية صحية خلال العيد، تتضمن ‏عدم تناول الحلويات على معدة فارغة، والاكتفاء بقطعتين متوسطتي الحجم ‏يومياً كحد أقصى، إضافة إلى تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول السكريات، ‏وتجنب النوم أو الاستلقاء قبل مرور ساعتين على الطعام للحد من الارتجاع ‏المريئي‎.‎

كما أوصى بالإكثار من شرب المياه بمعدل يتراوح بين 8 و10 أكواب يومياً، ‏وممارسة المشي لمدة نصف ساعة يومياً، والابتعاد عن تناول السكريات قبل ‏النوم‎.‎

وأشار الساعاتي إلى إمكانية استبدال الحلويات التقليدية ببدائل صحية، مثل ‏التمر المحشو بالجوز أو اللوز، والفواكه المجففة كالتين والمشمش المجفف، ‏والمهلبية قليلة السكر، والكعك المُحضّر بالعسل بدلاً من السكر الأبيض، لما ‏تحتويه هذه الخيارات من ألياف ومعادن وعناصر غذائية مفيدة‎.‎

وأكد أن الالتزام بهذه الإرشادات الصحية يضمن قضاء عطلة عيد آمنة بعيداً ‏عن المشكلات الصحية والطوارئ الطبية‎.‎

وتشهد فترات الأعياد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك العشوائي ‏للحلويات والسكريات، وخاصة لدى الأطفال، نتيجة وفرتها وكثرة تقديمها في ‏الزيارات العائلية، ما يؤدي إلى زيادة حالات الاضطرابات الهضمية والتسمم ‏الغذائي ومراجعات أقسام الإسعاف والطوارئ.