الصحة تحذر من مخاطر الإفراط بتناول الحلويات خلال عيد الأضحى وتقدم ‏بعض الإجراءات الإسعافية

دمشق-سانا
أكدت وزارة الصحة السورية أهمية الاعتدال في تناول الحلويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث إن الإفراط في استهلاك السكريات والدهون قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ولا سيما لدى الأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، داعيةً إلى اتباع عادات غذائية سليمة للحفاظ على الصحة والاستمتاع بأجواء العيد بأمان.
مخاطر الإفراط بالحلويات
وأوضح منسق برامج صحة الطفل في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور قثم الساعاتي، لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن مرضى السكري يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للخطر، إذ يؤدي تناول الحلويات بكميات كبيرة ومن دون تعديل جرعات الدواء إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر، وربما خطر الدخول في غيبوبة فرط السكر.
وأشار الساعاتي إلى أن مرضى القلب وارتفاع الضغط يواجهون مخاطر إضافية، نتيجة احتواء معظم الحلويات على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات والصوديوم، ما قد يسبب ارتفاع التوتر الشرياني وتسارع ضربات القلب واحتباس السوائل، فيما يتعرض مرضى القولون والمرارة لنوبات مغص والتهابات حادة بسبب الأطعمة الدسمة.
وبيّن الساعاتي أن أكثر الحالات الصحية التي تُسجّل خلال الأعياد تتمثل بارتفاع سكر الدم، وما يرافقه من أعراض كالعطش الشديد وكثرة التبول وتشوش الرؤية، إضافة إلى حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول حلويات مكشوفة أو ملوثة، والتي تؤدي إلى الإسهال والتقيؤ والمغص الحا
وأضاف: إن الإفراط في الحلويات يسبب أيضاً اضطرابات هضمية شائعة مثل عسر الهضم والارتجاع المريئي، فضلاً عن مشكلات الأسنان الناتجة عن تراكم السكريات وتآكل طبقة المينا ووصول التسوس إلى العصب.
ولفت الساعاتي إلى أن الأطفال يُعدّون الفئة الأكثر تأثراً بالاستهلاك المفرط للحلويات، بسبب حساسية أجهزتهم الهضمية للسكريات والدهون المهدرجة، ما يؤدي إلى فرط نشاط يعقبه خمول وإرهاق، إضافة إلى آلام البطن والإمساك وفقدان الشهية تجاه الأطعمة الصحية، إلى جانب زيادة خطر تسوس الأسنان المبكر.
الإجراءات الإسعافية
وحول الإجراءات الإسعافية الواجب اتباعها عند حدوث مضاعفات صحية، شدد الساعاتي على ضرورة قياس مستوى السكر فور ظهور الأعراض لدى مرضى السكري، والإكثار من شرب المياه، ومراجعة أقرب مركز صحي عند الضرورة، مؤكداً أهمية تعويض السوائل والأملاح المفقودة في حالات الإسهال عبر محاليل الإماهة الفموية، مع الامتناع مؤقتاً عن الحلويات والألبان ومشتقاتها.
ودعا الساعاتي إلى الالتزام بسلوكيات غذائية صحية خلال العيد، تتضمن عدم تناول الحلويات على معدة فارغة، والاكتفاء بقطعتين متوسطتي الحجم يومياً كحد أقصى، إضافة إلى تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول السكريات، وتجنب النوم أو الاستلقاء قبل مرور ساعتين على الطعام للحد من الارتجاع المريئي.
كما أوصى بالإكثار من شرب المياه بمعدل يتراوح بين 8 و10 أكواب يومياً، وممارسة المشي لمدة نصف ساعة يومياً، والابتعاد عن تناول السكريات قبل النوم.
وأشار الساعاتي إلى إمكانية استبدال الحلويات التقليدية ببدائل صحية، مثل التمر المحشو بالجوز أو اللوز، والفواكه المجففة كالتين والمشمش المجفف، والمهلبية قليلة السكر، والكعك المُحضّر بالعسل بدلاً من السكر الأبيض، لما تحتويه هذه الخيارات من ألياف ومعادن وعناصر غذائية مفيدة.
وأكد أن الالتزام بهذه الإرشادات الصحية يضمن قضاء عطلة عيد آمنة بعيداً عن المشكلات الصحية والطوارئ الطبية.
وتشهد فترات الأعياد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك العشوائي للحلويات والسكريات، وخاصة لدى الأطفال، نتيجة وفرتها وكثرة تقديمها في الزيارات العائلية، ما يؤدي إلى زيادة حالات الاضطرابات الهضمية والتسمم الغذائي ومراجعات أقسام الإسعاف والطوارئ.