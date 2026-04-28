الصحة السورية تواصل استجابتها لاحتواء تفشي التهاب الكبد (A) في محجة بريف درعا

دمشق-سانا

تواصل وزارة الصحة السورية تنفيذ خطة استجابتها الميدانية المكثفة لاحتواء تفشي التهاب الكبد الوبائي (A) في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، وذلك عقب رصد ارتفاع ملحوظ في الإصابات منذ منتصف شهر نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء عبر قناتها على التلغرام، أن الإجراءات المنفّذة شملت، تزويد مركز طب الأسرة بالمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات التي بلغ عددها 110 إصابات حتى تاريخ 27 نيسان الحالي، وذلك بالتنسيق بين مديرية صحة درعا ومنظمات دولية.

ولفتت الوزارة إلى أن التدخلات ركزت على معالجة الأسباب الجذرية للتلوث، عبر تركيب منظومات طاقة شمسية لمحطات الضخ لضمان استدامة تعقيم المياه بالكلور، وإغلاق بؤر التلوث الناتجة عن تسربات الصرف الصحي، إلى جانب منع ري المزروعات بمياه غير آمنة، وإبعاد المواشي عن مصادر الشرب.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الوبائية اليومية، والتحضير لزيارات إشرافية لاحقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان فعالية التدخلات البيئية والصحية والحد من انتشار الجائحة.

يذكر أن وزارة الصحة نفذت استجابة عاجلة لاحتواء تفشي التهاب الكبد الوبائي (A) في محجة، بعد رصد ارتفاع الإصابات، واتخذت جملة من التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى، حيث بدأت بتعزيز الترصد، وتعقيم مصادر المياه، وتنفيذ تدخلات بيئية، وتكثيف التوعية المجتمعية.